Hyundai diventa Official Automotive Partner della UEFA Champions League

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Motor Company ha annunciato un accordo pluriennale in qualità di Official Automotive Partner della UEFA Champions League. La partnership sottolinea “l’impegno dell’azienda nei confronti del calcio per europeo club ai massimi livelli. L’accordo prende il via con la stagione 2026/27 e proseguirà fino al termine della stagione 2030/31”, si legge in una nota.

Il calcio è un territorio familiare per Hyundai. Da quasi 30 anni, il Brand sostiene questo sport ai massimi livelli, dai più importanti tornei internazionali fino ai club e alle associazioni di tutto il mondo. La UEFA Champions League estende questo impegno al vertice del calcio per club europeo.

Le analogie tra la UEFA Champions League e Hyundai vanno oltre la loro dimensione internazionale: le squadre che partecipano alla competizione riuniscono talenti provenienti da ogni parte del mondo e si confrontano ai massimi livelli in Europa. Hyundai valorizza “i punti di forza della propria dimensione globale, progettando, sviluppando e producendo i propri veicoli in Europa e commercializzandoli in tutto il continente. Due realtà inequivocabilmente europee per operatività e internazionali per influenza”.

“Il calcio fa parte di Hyundai da quasi 30 anni. E’ uno degli strumenti più potenti per unire le persone, superando lingue, confini e generazioni – afferma Josè Munoz, Presidente e Chief Executive Officer di Hyundai Motor Company -. La UEFA Champions League è il miglior calcio per club al mondo, giocato ogni settimana davanti ai tifosi più appassionati d’Europa. Dopo l’impegno di Hyundai ai Mondiali di questa estate, la UEFA Champions League rappresenta una piattaforma ideale per mostrare i nostri modelli dal design ricercato e dotati delle funzionalità che i tifosi apprezzano. Sono di Madrid, quindi ho seguito questa competizione per tutta la vita. Sono personalmente entusiasta di poter entrare in contatto con i tifosi in tutta Europa. E’ un momento ideale per celebrare il calcio con Hyundai”.

Nell’ambito della propria visione di Brand “Progress for Humanity”, Hyundai si impegna ad ampliare le opportunità e a contribuire a un futuro più inclusivo per la società. Attraverso questa partnership con UC3, la joint venture di UEFA con European Football Clubs, il coinvolgimento nella UEFA Champions League e le proprie soluzioni di mobilità, Hyundai punta a unire persone di culture e comunità diverse in tutta Europa, coinvolgendo milioni di tifosi e generando al contempo un impatto positivo per la società.

“La UEFA Champions League e Hyundai sono entrambe guidate dal progresso, dalle performance e dall’ambizione di unire le persone. Entriamo in questa partnership con la nostra gamma più forte di sempre. IONIQ 3 è il primo dei cinque nuovi modelli che lanceremo in Europa in questa stagione, progettati e sviluppati per i nostri clienti di quest’area geografica, ed è il modello che guida la nostra gamma verso il futuro”, sottolinea Xavier Martinet, Presidente e Chief Executive Officer di Hyundai Motor Europe.

“La UEFA Champions League è la competizione annuale di calcio per club più seguita al mondo, con circa una persona su tre interessata alla Champions League a livello globale. Il torneo, che coinvolge 36 club, rappresenta una piattaforma ideale per entrare in contatto con un pubblico vastissimo di appassionati di calcio e mettere in evidenza la direzione futura di Hyundai, dalla robotica e dalla physical AI al software e alle soluzioni di smart mobility sviluppate per rispondere alle esigenze dei clienti europei”, spiega la casa automobilistica.

Hyundai è un Brand globale con una forte presenza in Europa, costruita in oltre 30 anni. Il Technical Centre europeo di Russelsheim, in Germania, sviluppa e ingegnerizza i veicoli dell’azienda, mentre l’European Design Centre, situato nella stessa sede, ne definisce l’aspetto e l’identità visiva. La produzione avviene negli stabilimenti della Repubblica Ceca e della Turchia, mentre i veicoli Hyundai raggiungono i clienti in 42 mercati europei attraverso oltre 2.000 punti vendita e assistenza. La rete di progettazione, sviluppo, produzione e partnership di Hyundai supporta ogni giorno clienti e tifosi.

IONIQ 3, 100% elettrica e progettata in Europa per i clienti europei, rappresenta il primo modello Hyundai protagonista della partnership. La compatta hatchback è stata svelata alla Milano Design Week all’inizio di quest’anno ed è diventata il primo veicolo elettrico a entrare in produzione nello stabilimento Hyundai di Izmit (Turchia), con l’avvio della produzione nel mese di agosto. E’ il primo dei cinque nuovi modelli principali che Hyundai porterà in Europa nella stagione 2026/27.

Con IONIQ 3, Hyundai entra nel segmento delle compatte, il più competitivo in Europa, offrendo caratteristiche ai vertici della categoria per rispondere alle esigenze dei clienti europei. La tipologia Aero Hatch di IONIQ 3 è stata sviluppata per offrire efficienza e autonomia ai vertici della categoria, con un coefficiente di resistenza aerodinamica Cx di 0,263 e un’autonomia media che arriva fino a 497 km (WLTP). IONIQ 3 “rappresenta l’impegno di Hyundai nel rendere la mobilità elettrificata ancor più vicina ai propri clienti europei grazie alla capacità del bagagliaio di 441 litri, uno spazio interno ai vertici della categoria, un display da 14,6 pollici leader nel segmento, il nuovo sistema di infotainment PLEOS Connect e un elevato rapporto qualità-prezzo”, sottolinea Hyundai.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Hyundai come Official Partner della UEFA Champions League. Hyundai vanta una lunga storia di sostegno al calcio ai massimi livelli e una forte convinzione nel suo potere di unire le persone. Non vediamo l’ora di costruire una partnership che nei prossimi anni possa trasformare questa ambizione condivisa in esperienze concrete per i tifosi di tutto il mondo”, spiega Guy-Laurent Epstein, Co-Managing Director di UC3.

– Foto ufficio stampa Hyundai –

(ITALPRESS).