Innovazione didattica e valori dello sport, Luiss accoglie i nuovi studenti

Roma, 7 set. (askanews) – Con un’offerta formativa sempre più “di frontiera” e fortemente innovativa, caratterizzata da attività e modelli di apprendimento esperienziali all’avanguardia, l’università Luiss ha festeggiato i suoi nuovi studenti con la tradizionale Cerimonia di Benvenuto alla Matricole, momento culminante della Freshers’ Week, la settimana dedicata all’accoglienza e all’orientamento dei neoiscritti, circa 4mila quest’anno. Incremento delle domande d’ammissione, vocazione sempre più globale e sinergia con il mercato del lavoro sempre più stretta: sono i risultati che confermano la Luiss al primo posto tra le grandi università non statali nella classifica Censis 2026 e che, nel Ranking Financial Times Masters in Management 2026, hanno portato l’ateneo al 30mo posto al mondo per il corso di Laurea Magistrale in Management e al 18mo per quello in Corporate Finance, conquistando il 1° posto in Italia.Paolo Boccardelli, Rettore Luiss: “Siamo in una fase di grandissimo cambiamento del mercato del lavoro, della formazione, degli assetti istituzionali, geopolitici, la politica stessa è in una fase di cambiamento e noi abbiamo il dovere morale di aiutare questi giovani ad affrontare queste sfide con la consapevolezza delle loro capacità, delle loro personalità e dei loro ruoli. E lo facciamo con un approccio molto innovativo, perché abbiamo deciso di abbracciare in maniera decisa l’innovazione tecnologica, le frontiere dell’intelligenza artificiale, ma in maniera positiva”.L’evento ha riunito i vertici dell’Ateneo, tra cui il Direttore Generale Rita Carisano, i docenti dei diversi Dipartimenti e alcuni studenti-atleti, protagonisti del mondo sportivo italiano. I valori dello sport, infatti, oltre all’innovazione didattica, sono fondamentali per la crescita degli studenti, come ha sottolineato il Presidente FIGC Giovanni Malagò. La Luiss offre infatti anche il modello “Dual Career”, che consente di coniugare per gli studenti-atleti l’attività agonistica di alto livello con un percorso di laurea triennale e magistrale.Lucrezia Ruggiero, Top Athlete Luiss, nazionale italiana nuoto artistico e sincronizzato: “Abbiamo questa grandissima opportunità: io stessa mi sono laureata in Giurisprudenza a novembre. Il progetto della Dual Career della Luiss Sport Academy ci permette di studiare e fare sport allo stesso tempo e questo farà in modo che, quando la nostra carriera sportiva terminerà, avremo qualcosa di pronto a sostituirla”.L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei percorsi di studio, una partnership con Google for Education, moduli certificati in blockchain e due nuovi assistenti virtuali sono le novità di quest’anno, ma l’obiettivo della Luiss resta coniugare le competenze tecniche degli studenti a valori etici, responsabilità e spirito di squadra.Giorgio Fossa, Presidente Luiss: “La Luiss deve far sì che oltre allo studio ci siano i valori che sono tipici di questa università dentro di loro e soprattutto ricordare che la Luiss può aprire le porte, ma le porte poi le devono attraversare loro”.