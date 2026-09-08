Petrolio continua a rincarare, il Brent supera i 99 dollari

Roma, 8 set. (askanews) – Il barile di petrolio continua a guadagnare slancio. A metà mattina il Barile Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord, con un rialzo del 2,20% si porta a 99,13 dollari. Negli scambi dell’after Hours il West Texas Intermediate sale del 3,16% a 94,37 dollari.

Sviluppi che tendono ad alimentare nuovi rincari dei carburanti e aumentano le probabilità di rialzi dei tassi sia da parte della Banca centrale europea, il cui direttorio deciderà sulla politica monetaria giovedì, sia da parte della Federal Reserve americana, che terrà il suo incontro la prossima settimana.