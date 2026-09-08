Renault, Diernaz nominato vicepresidente Brand Global Marketing

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renault annuncia la nomina di Jean-Pierre Diernaz a Vicepresidente Renault Brand Global Marketing e Chief Branding Officer all brands a partire dal 14 settembre.

Come Vicepresidente Renault Brand Global Marketing, Jean-Pierre Diernaz avrà il compito di consolidare la preferenza per la Marca, accelerare la trasformazione della politica marketing di Renault e contribuire direttamente alla dinamica di crescita aziendale. Gestirà tutte le attività di marketing della Marca Renault, con l’obiettivo ambizioso di sviluppare un modello più digitale, basato su conoscenza del cliente, dati, intelligenza artificiale e gestione delle performance. Il suo mandato rientra in un progetto più ambizioso: fare del marketing una leva ancora più potente di creazione di valore e crescita, allineando sempre più Marca, customer experience e risultati commerciali. La sua visione internazionale ed esperienza nel settore automotive contribuiranno, in particolare, a proseguire la dinamica avviata in Europa a livello di elettrificazione e a consolidare le posizioni di Renault sui principali mercati internazionali.

Come Chief Branding Officer all brands avrà, inoltre, il compito di sviluppare il valore e la complementarità del portafoglio di Marche di Renault Group. Ne garantirà la coerenza, affermando al tempo stesso la singolarità di Renault, Dacia ed Alpine, per accrescerne l’attrattiva, la differenziazione ed il contributo alla crescita del Gruppo.

Questa nomina va di pari passo con l’attuazione del piano futuREady, che definisce il percorso di crescita e competitività di Renault Group.

“Jean-Pierre Diernaz entra a far parte del nostro team in un momento chiave per Renault. In questi ultimi anni, abbiamo avviato una profonda trasformazione della Marca e il nostro obiettivo consiste nell’andare ancora oltre: porre la potenza della Marca, della conoscenza del cliente e delle nuove tecnologie al servizio di una crescita più forte e più sostenibile. Jean-Pierre avrà il compito di continuare il lavoro già avviato per incrementare la nostra capacità di creare emozione, desiderio e preferenza per la Marca. Darà anche un contributo fondamentale all’evoluzione delle attività di marketing, integrando ulteriormente i dati, l’IA e i nuovi strumenti di gestione della performance. La sua capacità di fondere creatività ed innovazione digitale al servizio del business, abbinata alla visione internazionale, saranno fondamentali per portare avanti la dinamica già avviata in Europa a livello di elettrificazione, sostenere lo sviluppo sui mercati internazionali e accompagnare l’attuazione del piano futuREady”, afferma Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault e Chief Growth Officer di Renault Group.

Con oltre 25 anni di esperienza nell’industria automotive, Jean-Pierre Diernaz ha acquisito comprovate competenze di marketing, trasformazione digitale e sviluppo delle Marche. Ha iniziato la carriera lavorando per Ford in Francia e nei mercati internazionali, prima di entrare a far parte di Nissan nel 2005 come Direttore Pubblicità in Europa. Ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali a livello europeo, in particolare per Infiniti e la sua attività di veicoli elettrici, prima di ricoprire la posizione di Vicepresidente Marketing & Digital Europe.

Nel 2019, è entrato a far parte di MotorK come Chief Strategy Officer, contribuendo allo sviluppo dell’azienda nel campo della trasformazione digitale del settore auto.

Successivamente, nel 2024, è entrato a far parte di General Motors come Chief Marketing Officer e poi CEO di General Motors Europe, mantenendo al tempo stesso la carica di Chief Marketing Officer Europe.

– Foto ufficio stampa Renault –

(ITALPRESS).