Tajani “I sovranisti di Afd sono nemici dell’Italia, noi diversi dalla Lega”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio dirlo a chi nel nostro Paese coltiva sogni sovranisti: il sovranista tedesco è il peggior nemico dell’Italia. Ricordo che al tempo della crisi dell’euro, Alternative fur Deutschland nacque proprio per avere una linea dura nei confronti dei Paesi del Sud e in particolare dell’Italia”. Lo dichiara il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera, definendo la recente affermazione elettorale di AfD in Sassonia e Turingia come una “pessima notizia” perchè “si tratta di una forza antitetica ai valori liberali e occidentali nei quali si riconosce Forza Italia“.

Il segretario azzurro esclude qualsiasi parallelismo all’interno della maggioranza, marcando nettamente le distanze politiche dall’alleato leghista: “Noi e la Lega siamo due partiti diversi. Forza Italia è un partito cristiano, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista. Io non condivido quello che dice la Lega su questi temi, così come non condivido quello che dice AfD o il Rassemblement national, che pure hanno posizioni diverse”.

Sulla stabilità dell’esecutivo, tuttavia, Tajani rassicura: “Quella che conta è la linea del governo su questi temi. Il presidente del Consiglio non è certamente antieuropeista e antiatlantico. Se fosse così non staremmo al governo”.

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