Ucraina, von der Leyen “Ok dagli Stati Ue alla deroga per l’acquisto di Patriot”

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Insieme al segretario generale
della Nato Mark Rutte, accolgo con favore l’accordo raggiunto
dagli Stati membri sulla deroga che consentirà all’Ucraina di
acquistare prodotti cruciali per i sistemi di difesa aerea
Patriot”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von
der Leyen su X. “Il prossimo stanziamento di 3,2 miliardi di euro
permetterà all’Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli
attacchi indiscriminati della Russia. Questo si aggiunge agli 8,4
miliardi di euro già erogati nell’ambito del prestito di sostegno
all’Ucraina, anche per la difesa aerea”, precisa. “Continueremo a
lavorare fianco a fianco per sostenere l’Ucraina e rafforzare la
postura di difesa dell’Europa”, conclude.
(ITALPRESS).
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