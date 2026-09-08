US Open, oggi Alcaraz-Shelton: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open. Nella notte tra oggi e domani il tennista spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sfida lo statunitense Ben Shelton, numero 9 del ranking Atp e 8 del seeding – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Alcaraz arriva al match dopo aver eliminato Safiullin, Faria, Wu e Paul, mentre Shelton ha eliminato Griekspoor, Hurkacz, Shapovalov e Tsitsipas.

La sfida tra Alcaraz e Shelton è in programma stanotte non prima delle ore 2.30. I due tennisti si sono affrontati in tre occasioni e ha sempre vinto lo spagnolo. Nel 2023, ai sedicesimi di finale del torneo di Toronto, nel 2024 in Laver Cup e nel 2025 agli ottavi di finale del Roland Garros, dove lo statunitense ha conquistato l’unico set dei tre incontri.

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.