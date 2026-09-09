Caso Garlasco, Verità Nascoste: “Cadono accuse per complotto di De Rensis contro procura Pavia”

(Adnkronos) – “Ho passato notti faticose”. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, fatica a dominare le emozioni nello studio di ‘Verità Nascoste’, condotto da Milo Infante in prima serata su Retequattro. Nel corso del programma è stato reso noto, in merito all’esposto di Chiara Ingrosso, che “la Procura Generale l’ha passato alla Procura ordinaria di Milano” cosa che “farebbe intendere che tutte le ipotesi di complotto o di macchinazione contro la Procura di Pavia” da parte di De Rensis “sono cadute, altrimenti sarebbe andato alla Procura di Brescia per competenza”, spiega il programma. “Secondo fonti di Verità Nascoste -dice Infante- l’esposto in cui si ipotizzava un complotto contro la procura di Pavia è passato alla procura di Milano: le ipotesi di complotto, possiamo dirlo, sono cadute”. “Sono stati mesi difficili, ho passato notti faticose: ma questo periodo mi ha fatto capire tante cose e verificare persone”, dice De Rensis visibilmente commosso.

L’avvocato De Rensis ha anticipato un possibile nuovo ingresso nel pool di difensori di Alberto Stasi: “Potrebbe esserci il nome di un nuovo consulente di livello mondiale che potrebbe occuparsi di particolari specifici”. Nel frattempo, emerge che il professor Fineschi collabora con gli avvocati De Rensis e Giada Bocellari nel team difensivo di Stasi.