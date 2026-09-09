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Champions League, oggi Napoli-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

| 9 Settembre 2026 14:03 | 0 commenti

Champions League, oggi Napoli-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Il Napoli fa il suo esordio in Champions League. Oggi, mercoledì 9 settembre, gli azzurri sfidano l’Arsenal – in diretta tv e streaming – al Maradona nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro l’Inter a San Siro nell’ultimo turno di Serie A, mentre quella di Arteta ha vinto il derby contro il Chelsea in Premier League. 

 

La sfida tra Napoli e Arsenal è in programma oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Hojlund, A. Santos. All. Allegri. 

Arsenal (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, B. Guimarães, Rice; Saka, Havertz, Tzolis. All. Arteta. 

 

Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Prime Video. 

 

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