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Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle

| 9 Settembre 2026 10:01 | 0 commenti

Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle

AdnKronos
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(Adnkronos) – Seconda giornata di partite per la Champions League 2026-27 oggi, mercoledì 9 settembre. Dopo il successo del Real Madrid contro l’Inter, tocca al Napoli di Massimiliano Allegri: in serata, gli azzurri saranno impegnati al Maradona contro l’Arsenal. Debuttano stasera anche i campioni in carica del Psg, il Barcellona e il Liverpool, che affronterà l’Atletico Madrid in una delle sfide più attese del primo turno. Ecco le partite di Champions di oggi e dove vederle in tv e streaming.
 

Ecco le partite di oggi, mercoledì 9 settembre, in Champions League:  

18:45 — Barcellona-Feyenoord 

18:45 — Stoccarda-Viking 

21 — Liverpool-Atletico Madrid 

21 — Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava 

21 — Sporting CP-Galatasaray 

21 — Napoli-Arsenal 

Tutte le partite di Champions League in programma oggi, tranne Napoli-Arsenal, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW. Napoli-Arsenal sarà invece trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Prime Video. 

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