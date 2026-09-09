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F1 di scena al Madring, Vasseur sprona la Ferrari: “Ci siamo lasciati Monza alle spalle”

| 9 Settembre 2026 16:32 | 0 commenti

F1 di scena al Madring, Vasseur sprona la Ferrari: “Ci siamo lasciati Monza alle spalle”

Italpress, Sport Italpress
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MARANELLO (ITALPRESS) – “Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull’opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta”. Il team principal della Ferrari Fred Vasseur guarda avanti e sottolinea come il prossimo appuntamento presenti caratteristiche del tutto inedite, con la Ferrari chiamata ad affrontare un circuito nuovo e a raccogliere rapidamente dati e riferimenti utili già a partire dalle prime sessioni. “Quella del Madring è una sfida completamente nuova per la Formula 1 e, anche se Charles e Lewis hanno avuto modo di iniziare a conoscere la pista durante il nostro Filming Day di luglio, ci sarà molto da imparare per tutti fin dai primi giri del venerdì. Il circuito presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello su cui abbiamo corso lo scorso weekend e, su una pista nuova, sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione. Dobbiamo affrontare il fine settimana una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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