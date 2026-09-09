‘La legge di Lidia Poët’ si sposta su Rai3, quando vanno in onda gli ultimi episodi

(Adnkronos) –

‘La legge di Lidia Poët’ si sposta da Rai1 a Rai3, dopo i risultati d’ascolto della messa in onda dei primi quattro episodi, ritenuti non in linea con gli obiettivi della rete ammiraglia. Stasera, pertanto, su Rai1 non andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione della serie. Al loro posto verrà trasmesso il film ‘Il sesso degli angeli’.

Gli ultimi due episodi della serie (la cui prima stagione era già stata pubblicata in streaming su Netflix dal 2023) sono stati riprogrammati – apprende l’Adnkronos – per venerdì 11 settembre in prima serata su Rai3.

La messa in onda su Rai1 dei primi quattro episodi della serie, che segue le vicende della prima donna ad esercitare la professione di avvocato nella Torino a cavallo tra fine ‘800 e inizi ‘900, era stata accolta da risultati d’ascolto non esaltanti: ieri la media dei due episodi trasmessi da Rai1 era stata di 1.508.000 spettatori con il 9.9% di share. I primi due episodi, trasmessi da Rai1 il primo settembre, erano stati seguiti da 1.549.000 spettatori con l’11.2% di share.

La serie, diretta da Matteo Rovere, è costituita da altre due stagioni da 6 episodi, andate online su Netflix, rispettivamente dall’ottobre 2024 e dall’aprile 2026. Ma non ancora trasmesse in chiaro.