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Ryanair sfotte l’Inter dopo ko in Champions: “Volo di ritorno di un silenzio tombale”

| 9 Settembre 2026 16:02 | 0 commenti

Ryanair sfotte l’Inter dopo ko in Champions: “Volo di ritorno di un silenzio tombale”

AdnKronos
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(Adnkronos) – Ryanair non perde l’occasione per ‘punzecchiare’ l’Inter dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid. I nerazzurri escono dal ‘Bernabeu’ con un ko per 2-1, complici gli errori di Curtis Jones e Josep Martinez. La compagnia aerea sceglie X per lanciare una battuta destinata a far discutere. “Ah… il volo di ritorno a Milano sarà di un silenzio tombale”, scrive la compagnia aerea, con un chiaro riferimento alla delusione dei nerazzurri dopo la sconfitta al Bernabéu. È il classico sfottò sui social di Ryanair, che spesso prende in giro squadre e personaggi famosi dopo le loro sconfitte. 

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