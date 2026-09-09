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Schlein: AfD? A furia rincorrere estrema destra, PPE ha aperto strada

| 9 Settembre 2026 12:39 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
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Roma, 9 set. (askanews) – “Certo che è preoccupante l’avanzata di una forza in Sassonia-Anhalt, con dichiarate nostalgie naziste. Credo sia la dimostrazione che abbiamo ragione da tempo quando denunciamo che i popolari europei a furia di rincorrere l’estrema destra stanno aprendo la strada all’estrema destra”: lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della Festa nazionale di Avs alla Città dell’Altra economia martedì 8 settembre a Roma. “Noi qui ci stiamo occupando di costruire un’alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati”, ha aggiunto Schlein, che ha partecipato al dibattito con i due leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e il leader 5Stelle Giuseppe Conte.

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