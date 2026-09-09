Serie A, le designazioni della quarta giornata: Marcenaro per Lazio-Milan, Inter-Udinese a Pairetto

1 minuto per la lettura
ROMA (ITALPRESS) – Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere sabato alle 18, all’Olimpico, la sfida fra Lazio e Milan valida per la quarta giornata di campionato. Con lui gli assistenti Christian Rossi e Di Gioia, il quarto uomo Guida e al Var Meraviglia e Aureliano.
Il turno si aprirà venerdì con Venezia-Fiorentina (fischietto a Fourneau di Roma), mentre fra gli anticipi del sabato spicca in serata Atalanta-Cagliari, per la quale è stato designato Arena di Torre del Greco. Domenica Napoli-Bologna è stata affidata a Bonacina di Bergamo, per Sassuolo-Juve ci sarà Sacchi di Macerata.
Triplo posticipo lunedì: alle 18.30 Como-Parma (Mucera di Palermo) e Torino-Roma (Maresca di Napoli), in serata Inter-Udinese: arbitra Pairetto di Nichelino.
SERIE A – 4^ GIORNATA – 13/09
Venezia – Fiorentina (11/09, ore 20.45)
arbitro: Fourneau di Roma
Genoa – Frosinone (12/09, ore 15)
arbitro: Rapuano di Rimini
Lazio – Milan (12/09, ore 18)
arbitro: Marcenaro di Genova
Atalanta – Cagliari (12/09, ore 20.45)
arbitro: Arena di Torre del Greco
Lecce – Monza (ore 15)
arbitro: Crezzini di Siena
Napoli – Bologna (ore 18)
arbitro: Bonacina di Bergamo
Sassuolo – Juventus (ore 20.45)
arbitro: Sacchi di Macerata
Como – Parma (14/09, ore 18.30)
arbitro: Mucera di Palermo
Torino – Roma (14/09, ore 18.30)
arbitro: Maresca di Napoli
Inter – Udinese (14/09, ore 20.45)
arbitro: Pairetto di Nichelino
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA