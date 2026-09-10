Carburanti, lo sconto sul diesel prosegue fino al 17 settembre

Roma, 10 set. (askanews) – Arriva un altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio, questa volta di una settimana, in attesa del pacchetto di misure più organico contro il caro-energia che slitta alla prossima settimana.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto sui carburanti che proroga di una settimana lo sconto, fino alla mezzanotte del 17 settembre, e le norme a favore dell’autotraspprto. La misura costa circa 12-13 milioni al giorno quindi l’onere si aggira intorno agli 86 milioni di euro.

Il taglio delle accise “è stato ancora prorogato oggi per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana” ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso dopo la riunione del Cdm.

Prosegue quindi il lavoro sulle misure per fronteggiare il caro carburanti. Si ipotizza una sorta di carta benzina da riconoscere ai lavoratori dipendenti ma la Lega ne chiede l’estensione agli autonomi. Da sciogliere anche il nodo delle coperture con gli interventi sugli extraprofitti di banche e imprese energetiche che non trovano consenso nella maggioranza.

Il decreto contiene anche delle norme per ridurre i tempi e snellire le procedure poer il rilascio di concessioni e permessi per la ricerca di idrocarburi in Italia con la possibilità di nominare dei commissari ad acta in coordinamento con le regioni.

“Abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull’aumento della produzione nazionale di petrolio e gas perché non ha molto senso comprare all’estero questa energia quando possiamo produrla anche in Italia. Ed è questo l’obiettivo della norma licenziata oggi”, ha sottolineato Giorgia Meloni.