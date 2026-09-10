Intesa Sanpaolo: ok soci ad aumento per Opas Mps, sì dal 97% dei presenti

Milano, 10 set. (askanews) – Via libera dall’assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo all’aumento di capitale a servizio dell’Opas sul gruppo Mps. Presente il 63,88% circa del capitale: i sì sono stati il 96,96%, comunica una nota del gruppo bancario. I soci non hanno partecipato fisicamente ai lavori, ma l’esercizio del voto è avvenuto attraverso il rappresentante designato.

Nel dettaglio, l’assemblea ha approvato, con 10.952.907.059 voti favorevoli, pari al 96,96025% sulle azioni ordinarie rappresentate, la proposta all’unico punto dell’ordine del giorno, riguardante la facoltà del cda, da esercitarsi entro il 10 settembre 2027, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con emissione di un numero massimo pari a 5,7 miliardi di azioni ordinarie da liberare mediante conferimento in natura, in quanto a servizio dell’Opas, annunciata l’8 giugno.

Per le modifiche statutarie approvate dall’assemblea, sono stati già rilasciati i prescritti provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza, la quale ha autorizzato la computabilità nel Common Equity Tier 1 di Intesa Sanpaolo delle azioni che saranno emesse nell’ambito dell’aumento a servizio dell’offerta.