Kung vince la cronometro della diciottesima tappa della Vuelta 2026, Mas in maglia rossa con 1’37” di margine su Roglic

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Stefan Kung vince la cronometro individuale in programma nella diciottesima tappa della Vuelta a Espana 2026, la El Puerto de Santa Maria-Jerez de la Frontera di 32.1 km. Secondo posto per Callum Thornley, terzo Joao Almeida. In classifica generale Primoz Roglic guadagna soltanto 33″ da Enric Mas che difende il vantaggio e si presenta alle ultime tre tappe con 1’37” sullo sloveno. Giornata da dimenticare per Felix Gall che ha ceduto la seconda posizione nella generale, il ritardo dell’austriaco è di 3’01”. Gestione praticamente perfetta da parte del capitano della Movistar che ha perso poco rispetto a quanto previsto: domani la Velez Malaga-Penas Blancas di 210.8 km, un’altra tappa cruciale.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Stefan Kung (Svi) Tudor Pro Cycling Team in 35’22”

2. Callum Thornley (Gbr) Red Bull – BORA – hansgrohe a 3″

3. Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates – XRG a 9″

4. Primoz Roglic (Svn) a 19″

5. Wout Van Aert (Bel) a 20″

6. Finn Fisher – Black (Nzl) a 21″

7. Bruno Armirail (Fra) a 26″

8. Ivo Oliveira (Por) a 30″

9. Ethan Hayter (Gbr) a 32″

10. Xabier Azparren Irurzun (Spa) a 33″

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSSA)

1. Enric Mas (Esp) Movistar Team in 60h45’58”

2. Primoz Roglic (Slv) Red Bull-Bora-Hansgrohe a 1’37”

3. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM Team 3’01”

4. Richard Carapaz (Ecu) 5’17”

5. Oscar Onley (Gbr) 6’03”

6. Jakob Omrzel (Slv) 7’00”

7. Clément Berthet (Fra) a 7’47”

8. Mattias Skjelmose (Dan) 7’51”

9. Cristian Rodriguez (Spa) s.t.

10. Harold Tejada (Col) a 9’57”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 306 punti

2. Matthew Brennan (Gbr) Visma-Lease a Bike 239

3. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 171

CLASSIFICA MIGLIORE SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain – Victorious 69 punti

2. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 40

3. Enric Mas (Esp) Movistar Team 24

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)

1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 60h52’01”

2. Jakob Omrzel (Slv) Bahrain Victorious a 57″

3. Leo Bisiaux (Fra) Decathlon CMA CGM a 12’33”

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).