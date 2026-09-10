La magia del treno e delle railbike secondo un (vero) ex sceriffo

Willits (California), 10 set. (askanews) – A Willits, contea di Mendocino, California, c’è un treno con vista su una foresta di sequoie. Ma c’è anche un’opportunità per viaggiare sui binari in un modo completamente diverso. Si chiama Skunk Train e di recente ha inaugurato una nuova attrazione presso il suo deposito di Willits: le Railbike Railcoaster. A differenza di un tradizionale giro in treno, il Railbike Railcoaster porta i visitatori a bordo di biciclette/vagoni a cielo aperto che viaggiano direttamente sui binari dello Skunk Train.Tom Allman, attuale sindaco di Willits (e celebrità locale), ci racconta come lo Skunk Train sia uno storico treno turistico che attraversa le maestose foreste, in funzione dal 1885. Ma anche come le Railbike, biposto brevettate, permettano di sfrecciare su rotaia (pedalando) lungo la famosa Redwood Route. “La contea di Mendocino è un luogo splendido. Abbiamo l’oceano. Abbiamo le montagne. Abbiamo le sequoie. Abbiamo oltre 120 vigneti, molti di questi proprietà di italiani. È un posto meraviglioso. Le sequoie secolari possono arrivare a 2.000 anni di età: l’età di Gesù. Ecco dove ci troviamo. Mi sento molto fortunato”, dice.Le railbike sono dotate di pedali ma anche di un motore ad assistenza elettrica, proprio come le e-bike. La nostra guida ci fa fermare e ci racconta che siamo saliti all’equivalente di 445 metri di altezza: “C’è una storia interessante dietro questo treno. Tutto è iniziato a Fort Bragg, con un paio di miglia di binari per trasportare i tronchi tagliati a monte fino alla segheria sulla costa. Si trattava della Union Lumber Company. La nostra storia inizia intorno al 1885 con il trasporto dei tronchi. Venivano inviati direttamente alla segheria. Lì venivano lavorati e poi spediti via mare, a bordo di piroscafi, fino a San Francisco”, afferma la guida.Ma ora è tutta un’altra storia. Separatamente Allman che è stato a lungo sceriffo della contea, eletto per 4 volte, ogni volta per 4 anni, ci spiega che la via su rotaia sta avendo un tale successo che l’11 settembre arriva il Flynn Creek Circus a Crowley, ovvero la zona di sosta raggiungibile solo col treno o le railbike. “Questa zona si chiama Crowley. Di solito è solo un’area picnic. Ci arrivano treni serali per degustazioni di vini e whisky, ma a settembre, per la prima volta, ospiterà un circo. L’unico modo per arrivarci è in treno o con le bici su rotaia che usiamo oggi. Così, per tre fine settimana di settembre, le famiglie prenderanno il treno o le bici su rotaia per venire qui. E si divertiranno un mondo, perché ci saranno i trapezisti, i tendoni, i clown… insomma, ci sarà un gran divertimento proprio qui. E l’unico modo per raggiungerlo è via rotaia. Non vedo l’ora”.La destinazione è consigliata da Brand Usa, Visit California e Visit Mendocino.Intervista di Cristina GiulianoMontaggio Gualtiero BenatelliImmagini askanews