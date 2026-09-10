Stellantis, Massimo Licata nominato Direttore Remarketing di Leasys Italia

ROMA (ITALPRESS) – Leasys, joint venture tra Stellantis e Crèdit Agricole Personal Finance & Mobility specializzata nel noleggio a medio e lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali, annuncia la nomina di Massimo Licata a Direttore Remarketing per il mercato itliano. Nel nuovo incarico riporterà ad Andrea Pertica, CEO di Leasys Italia. Massimo Licata vanta 25 anni di esperienza nel settore del noleggio e della mobilità, maturata tra Italia e Francia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree sales, remarketing e operations sviluppando una consolidata esperienza internazionale. Dopo un percorso professionale in Citroèn e successivamente in Fiat e Alfa Romeo in Francia, nel 2006 entra nel Gruppo Arval, dove assume incarichi di rilievo, tra cui quelli di Corporate Remarketing Manager in Arval Italia, Operational Efficiency & Quality Manager e Commercial Director in Arval Trading. Successivamente ricopre il ruolo di Remarketing Advisor in Arval e, più recentemente, quello di LMD Global Operations Coordinator Europe.

“Accogliamo con piacere Massimo alla guida della Direzione Remarketing di Leasys Italia. La sua consolidata esperienza nel settore automotive e la sua conoscenza delle dinamiche del mercato dell’usato rappresentano un importante valore aggiunto per il nostro business. Siamo certi che contribuirà a rafforzare ulteriormente la strategia remarketing della Società e a sostenere gli obiettivi di crescita dell’azienda” ha dichiarato Andrea Pertica, CEO di Leasys Italia.

“Sono lieto di entrare a far parte di Leasys Italia e di mettere a disposizione le competenze maturate nel corso della mia esperienza professionale. Affronto questa nuova sfida con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del business e al perseguimento delle ambizioni del Gruppo”, ha affermato Massimo Licata, Direttore Remarketing di Leasys Italia.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS)