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Svizzera, pullman turistico coinvolto in incidente: diversi morti e feriti

| 10 Settembre 2026 23:02 | 0 commenti

Svizzera, pullman turistico coinvolto in incidente: diversi morti e feriti

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(Adnkronos) – Diverse persone hanno perso la vita, altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman turistico nella Svizzera orientale. A riferirne è stata la polizia locale. L’incidente è avvenuto tra i comuni di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, nella parte orientale del paese. “Diverse persone hanno perso la vita nell’incidente dell’autobus (…) Altre sono rimaste ferite”, ha comunicato su X la polizia cantonale senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulla nazionalità delle vittime. 

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