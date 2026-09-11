X
<
>

Cagliari, soffoca la moglie 81enne e chiama i carabinieri: “L’ho uccisa”

| 11 Settembre 2026 23:01 | 0 commenti

Cagliari, soffoca la moglie 81enne e chiama i carabinieri: “L’ho uccisa”

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Tragedia familiare questo pomeriggio a Monserrato, comune dell’hinterland di Cagliari, dove un 81enne, Giovanni Secci, ha ucciso la moglie Mariolina Seguri, anche lei di 81 anni, soffocandola con un cuscino. Dopo aver ucciso la donna, l’81enne ha chiamato i carabinieri che sono accorsi immediatamente nell’abitazione, una palazzina in via Boezio.  

L’uomo avrebbe confessato di non riuscire a gestire più la situazione di disperazione a causa delle cattive condizioni di salute della moglie: è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA