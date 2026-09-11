Carburanti, Meloni: fiduciosa settimana prossima nuovo provvedimento

Roma, 11 set. (askanews) – “Per quello che riguarda le accise, noi abbiamo prorogato per qualche altro giorno. Stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno maggiormente bisogno. Però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato, per i cittadini che non crei confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno. Sono ottimista che prima della settimana prossima o all’inizio della prossima arriveremo con il provvedimento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Festival internazionale del Riso, che si inaugura oggi a Vercelli.