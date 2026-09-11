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Dritto e Rovescio, Mario Giordano conduttore al posto di Paolo Del Debbio: “Una lieve indisposizione”

| 11 Settembre 2026 01:01 | 0 commenti

Dritto e Rovescio, Mario Giordano conduttore al posto di Paolo Del Debbio: “Una lieve indisposizione”

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(Adnkronos) – “Stasera ci sono io”. A condurre la puntata di oggi di Dritto e Rovescio, su Rete 4, c’è a sorpresa Mario Giordano che sostituisce Paolo Del Debbio al timone della trasmissione.” “Stasera ci sono io a fare il surrogato di Paolo, sostituirlo è impossibile”, dice Giordano. “L’applauso del pubblico ti arriva direttamente, Paolo. E’ una piccola indisposizione, la prossima settimana ci sarai sicuramente tu. Da surrogato quale sono, io cercherò stasera di fare come fai tu e partire con i problemi concreti della gente: carrello della spesa, la sicurezza, immigrazione. Come fai sempre tu, parto con un’intervista importante”, dice lanciando l’intervista a Ignazio La Russa, presidente del Senato. 

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