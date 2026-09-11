F1, Mercedes domina le libere del venerdì a Madrid: Antonelli il più veloce nelle FP2 davanti alle due Ferrari

MADRID (SPAGNA) – Andrea Kimi Antonelli conferma il dominio Mercedes nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2026 di Formula 1. Il leader del Mondiale, infatti, stampa un 1’33″662 e si mette alle spalle le due Ferrari di Charles Leclerc (+0″113) e Lewis Hamilton (+0″149), che dimostrano di avere un buon feeling con il Madring.

George Russell, primo al mattino, non va oltre un quinto tempo a 0″228 dal compagno di box; davanti a lui c’è la Racing Bulls di un ottimo Arvid Lindblad, nonostante l’incidente avuto a metà sessione. Max Verstappen è sesto a 0″401 davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Problemi al cambio sulla monoposto di Lando Norris, che non riesce a far segnare alcun crono e chiude ultimo. Domani alle 12:30 sono in programma le FP3, mentre alle 16 via alle qualifiche.

CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE

1a sessione

1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’34″077

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’34″363

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’34″536

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’34″620

5. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’34″702

6. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’34″947

7. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’35″033

8. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’35″148

9. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’35″529

10. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’35″539

2a sessione

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’33″662

2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’33″775

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’33″811

4. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’33″890

5. George Russell (Gbr) Mercedes 1’33″999

6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’34″063

7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’34″200

8. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1’34″758

9. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’34″867

10. Liam Lawson (Nzl) Red Bull 1’34″938

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).