Investita da un’auto pirata mentre è in bici, donna di 46 anni muore a Viareggio

(Adnkronos) – E’ morta dopo essere stata investita da un’auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni, che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde. L’allarme al 118 è scattato alle 2.57. Sul posto è arrivata l’automedica alle 3.02, insieme a un’ambulanza della Croce Verde. La donna è stata trovata in condizioni gravissime. I sanitari hanno avviato le manovre necessarie per stabilizzarla e ne hanno disposto il trasporto in ospedale.

Durante il trasferimento, tuttavia, la 46enne è andata in arresto cardiaco. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La donna è deceduta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’investimento e individuare l’automobilista che, secondo le prime informazioni, non si sarebbe fermato dopo l’impatto.