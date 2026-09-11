MotoGp, si corre a Misano: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di San Marino

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Da oggi, venerdì 11 settembre, a domenica 13 settembre, si corre il Gran Premio di San Marino. Grande attesa per la quattordicesima prova del Motomondiale, che arriva due settimane dopo il successo di Marc Marquez ad Aragon: il leader della classifica piloti è lo spagnolo Jorge Martin, con i suoi 256 punti (contro i 237 del primo inseguitore, proprio Marc Marquez, in corsa per il suo decimo titolo). Dalle libere alla gara, ecco orari, programma e dove vedere il Gram Premio di San Marino in tv e streaming.

Ecco il programma del Gran Premio di San Marino, con relativi orari:

Venerdì 11 settembre



Ore 10.40: MotoGp – Prove Libere 1

Ore 14.55: MotoGp – Pre-Qualifiche

Sabato 12 settembre



Ore 10.45: MotoGp – Qualifiche

Ore 14.55: MotoGp – Sprint

Domenica 13 settembre



Ore 14: MotoGp – Gara

Il Gp di San Marino verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 1 (canale 201) e Sky MotoGp (Canale 208), per gli abbonati, e in chiaro su Tv8 (Canale 108). Gara disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.