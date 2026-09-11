Napoli, inaugurato il nuovo anno scolastico al Nido “Rocco Jemma”

NAPOLI (ITALPRESS) – Presso il Nido “Rocco Jemma” di Via Guglielmo Appulo nel quartiere Materdei si è tenuta l’inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027 della città di Napoli, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessora all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano.

La cerimonia ha segnato la riapertura di uno storico presidio educativo del territorio, rimasto a lungo inutilizzato per criticità strutturali e problemi di infiltrazioni, e oggi completamente riqualificato e restituito alla comunità. La struttura offrirà 75 posti tra nido e sezioni primavera, realizzati grazie ai fondi del PNRR e con interventi condotti sotto la supervisione della Soprintendenza per tutelarne il valore architettonico.

“Questo è un giorno di grande significato: restituiamo al quartiere Materdei un polo educativo centrale, sicuro e di massima qualità per oltre 70 bambini”, ha dichiarato il Sindaco Gaetano Manfredi.

“Abbiamo promosso un piano straordinario di investimenti con il PNRR che ha interessato 27 scuole per l’infanzia, tra ricostruzioni e rigenerazioni. Partivamo dai livelli di copertura più bassi d’Italia, ma con uno sforzo enorme in tre anni siamo riusciti a recuperare oltre 1.000 posti nido. Non ci fermiamo qui: grazie a un’ulteriore programmazione sostenuta anche da risorse regionali, contiamo in tempi brevi di superare la media nazionale”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata anche l‘Assessora all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano: “L’inaugurazione del Nido Rocco Jemma rappresenta un traguardo eccezionale per la nostra offerta formativa. Il nostro obiettivo strategico è raddoppiare la disponibilità di posti nei nidi rispetto al 2018, e i risultati concreti lo dimostrano. Il piano di riaperture proseguirà già nei prossimi giorni, a partire da lunedì con un nuovo nido a Calata Capodichino, fino all’imminente apertura della nuova scuola Troisi, una struttura autosufficiente dal punto di vista energetico già premiata a livello nazionale. Le strutture temporanee allestite durante i cantieri rimarranno operative, permettendoci di ampliare ulteriormente l’accoglienza anche nei quartieri finora privi di servizi”.

-Foto ufficio stampa Comune di Napoli-

(ITALPRESS).