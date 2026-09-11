Nomina Bianchedi capodelegazione Nazionale, necessaria integrazione documenti per parere Anac: esame in corso

(Adnkronos) – In merito alla nomina a capo delegazione della Nazionale italiana di calcio Diana Bianchedi, attualmente vicepresidente vicario del Coni, componente della Giunta Nazionale del Coni e Chief Strategy Planning & Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, su cui è stato richiesto un parere all’Anac, a quanto apprende l’Adnkronos, la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione ha inoltrato nei giorni scorsi al Coni, alla Figc e alla Fondazione Milano Cortina 2026 una richiesta di documentazione integrativa, per consentire l’istruttoria, rispetto alla richiesta di parere non completa di tutte le informazioni necessarie.

L’Anac, si apprende, era quindi in attesa di elementi di maggior dettaglio richiesti, necessari all’esame della pratica. Tra questi, quelli utili a un corretto inquadramento degli incarichi e delle relative attribuzioni e funzioni. Il riscontro alla richiesta è stato inviato e l’Autorità sta esaminando quanto trasmesso.