X
<
>

Precipita da un’altezza di nove metri mentre lavora in un oleificio a Barletta, muore un operaio 34enne

| 11 Settembre 2026 11:16 | 0 commenti

Precipita da un’altezza di nove metri mentre lavora in un oleificio a Barletta, muore un operaio 34enne

Italpress, Mezzogiorno Italpress
1 minuto per la lettura

BARLETTA (ITALPRESS) – È morto nella tarda serata di ieri l’operaio di 34 anni precipitato da un’altezza di nove metri mentre era a lavoro in un oleificio di via Foggia, a Barletta.

L’uomo era arrivato in condizioni critiche al Pronto soccorso dell’ospedale della città per poi essere trasferito al Bonomo di Andria dove è poi deceduto nel reparto di rianimazione.

Il 34enne, originario di Barletta, secondo quanto emerso dai rilievi dei carabinieri e dei tecnici dello Spesal della Asl Bat, era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. Sequestrata l’area.

-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA