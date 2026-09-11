Renzi a festa Unità: oggi consapevolezza che unità o film horror

Roma, 11 set. (askanews) – “Sono particolarmente felice” di essere oggi alla festa dell’Unità perché “siamo tra amici” e l’accoglienza del pubblico è “meno fredda perché qualsiasi partito votiate, c’è una consapevolezza: che o il centrosinistra si presenterà “unito” alle elezioni o ci sarà un “film horror” perché “Meloni ha detto che lei va al Quirinale e chi arriva secondo, metti Vannacci, diventa premier”. Così il leader di Iv Matteo Renzi alla Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia.