Superenalotto, centrato ‘6’ da oltre 223 milioni: la vincita record a La Valletta Brianza

(Adnkronos) –

Un ‘6’ da urlo al Superenalotto in provincia di Lecco. Nel concorso di oggi, venerdì 11 settembre, una schedina giocata a La Valletta Brianza ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo -segnala Agimeg- è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto.

Il Superenalotto regala un Jackpot da 223.173.416,83 milioni di euro: la sestina vincente è stata realizzata presso il punto vendita ‘Al Chicherin’ in Via Milano 36. Si tratta del primo ‘6’ del 2026: l’ultimo Jackpot risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (Bs) sono andati 35,4 milioni di euro. Con quella di stasera, sono 135 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

La somma di 223,2 milioni di euro si inserisce tra i montepremi più ricchi mai distribuiti nella storia del concorso, conquistando il secondo posto. Il gradino più alto resta saldamente occupato dai 371,1 milioni di euro della Bacheca dei Sistemi, centrati il 16 febbraio 2023 e suddivisi in 90 quote.

“Non sappiamo nulla, sappiamo che è stata realizzata la vincita al Superenalotto perché il telefono non smette di squillare”. Così risponde all’Adnkronos il gestore della ricevitoria ‘Al Chicherin’ di La Valletta Brianza, il comune in provincia di Lecco presso il quale è stata giocata la schedina che questa sera ha centrato il ‘6’ da oltre 223 milioni di euro.

Il clima, all’interno del punto vendita, è di grande concitazione: malgrado il gestore ripeta di non saperne nulla, le voci che si sentono in sottofondo lasciano poco spazio all’immaginazione, descrivendo l’atmosfera di grande allegria ed entusiasmo.

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

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– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

Questa la combinazione dei numeri di oggi: 8, 13, 16, 52, 64, 70, 17 numero Jolly e numero Superstar 21.