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Ultimate Championship, oggi al via il ‘Mondiale dei Mondiali: da Jacobs a Tamberi, azzurri in gara e dove vederli

| 11 Settembre 2026 09:01 | 0 commenti

Ultimate Championship, oggi al via il ‘Mondiale dei Mondiali: da Jacobs a Tamberi, azzurri in gara e dove vederli

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(Adnkronos) – Tutto pronto per il gran finale. Oggi, venerdì 11 settembre, inizia a Budapest l’Ultimate Championship, prima edizione del ‘Mondiale dei Mondiali’ di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare – dai 100 metri al salto in lungo – i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Marcell Jacobs (che tornerà a competere dopo l’infortunio rimediato agli Europei di Birmingham) e Gianmarco Tamberi (fresco di oro nella rassegna continentale e ai Giochi del Mediterraneo). Ecco gli atleti italiani impegnati nelle gare, gli orari e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco il programma e gli italiani in gara all’Ultimate Championship, il Mondiale dei Mondiali di atletica: 

Venerdì 11 settembre
 

19:08 – 4×100 mista 

19:13 – salto in alto femminile 

19:19 – 400 metri maschile (semifinale) 

19:23 – martello maschile 

20:04 – 100hs femminili (semifinale) 

20:08 – salto con l’asta maschile 

20:21 – 110hs maschili (semifinale) 

20:36 – 5000 metri maschili 

20:53 – salto in lungo femminile – Iapichino 

20:57 – 800 metri femminili (semifinale) – Coiro 

21:20 – 100hs femminili 

21:49 – 110hs maschili 

Sabato 12 settembre
 

18:08 – 400 metri femminili 

18:13 – giavellotto femminile 

18:18 – 400 metri maschili 

18:26 – 800 metri maschili (semifinale) – Pernici 

:43 – salto con l’asta femminile 

18:46 – 400hs femminili (semifinale) – Folorunso 

19:04 – 100 metri femminili (semifinale) – Dosso 

19:21 – 100 metri maschili (semifinale) – Jacobs 

19:36 – 1500 metri femminili 

19:44 – salto in lungo maschile 

19:57 – 400hs maschili 

20:18 – 800 metri femminili – ev. Coiro 

20:38 – 100 metri femminili – ev. Dosso 

20:49 – 100 metri maschili – ev. Jacobs 

Domenica 13 settembre
 

18:08 – 400hs femminili – ev. Folorunso 

18:13 – giavellotto maschile 

18:18 – 200 metri maschili (semifinale) 

18:36 – 400hs maschili 

18:44 – 200 metri femminili (semifinale) 

19:04 – salto in alto maschile – Tamberi 

19:10 – 5000 metri femminili 

19:34 – salto triplo femminile – Derkach 

19:41 – 800 metri maschili – ev. Pernici 

19:53 – 4×400 mista – Italia 

20:12 – 1500 metri maschili 

20:38 -200 metri maschili 

20:49 – 200 metri femminili 

L’Ultimate Championship è una sorta di ‘super finale’ della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti della stagione. In Italia, le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW. 

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