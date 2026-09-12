Donnarumma, condannato a nove anni il mandante della brutale rapina ﻿in casa a Parigi

(Adnkronos) – Il principale mandante della rapina nell’abitazione dell’ex giocatore del Psg Gianluigi Donnarumma e della sua compagna, sequestrati nel luglio 2023 nel loro appartamento parigino, è stato condannato venerdì dal tribunale di Parigi a nove anni di carcere. La procura aveva chiesto una pena di dieci anni per Ilyas Kherbouch, detto ‘Ganito’, 21 anni, accusato di aver organizzato l’operazione dalla sua cella. Il giovane era diventato noto dopo la sua clamorosa evasione dal carcere di Villepinte, nella periferia di Parigi, nel marzo scorso, prima di essere nuovamente arrestato 13 giorni dopo.

Il suo nome compare in numerosi procedimenti legati a sequestri di persona. Considerato dall’accusa come il secondo mandante del colpo, Khyan M., 22 anni, per il quale erano stati richiesti nove anni di reclusione, è stato invece assolto. La sua avvocata, Céline Dadouat, si è detta “soddisfatta e sollevata” dopo la lettura della sentenza, pronunciata intorno all’una di notte, sostenendo che il tribunale “ha avuto il tempo di esaminare i fatti, le prove e le zone d’incertezza”. Nella notte del 21 luglio 2023, la coppia, assente al processo, venne svegliata e immobilizzata nella propria abitazione.

Donnarumma fu colpito violentemente con pugni rinforzati fino a sanguinare, mentre gli aggressori gridavano: “I soldi, gli orologi”. La compagna, Alessia Elefante, allora incinta, fu strangolata con il cavo di ricarica di un telefono. I sette uomini coinvolti, alcuni dei quali mai identificati, portarono via in pochi minuti contanti, gioielli, orologi e borse di lusso. Il portiere della Nazionale italiana ha stimato il valore del bottino in poco meno di un milione di euro.

Il colpo avvenne in avenue

Montaigne, uno dei quartieri più esclusivi di Parigi, preso di mira da una criminalità “sempre più giovane”, secondo il procuratore. Durante il processo sono stati ricordati sette casi di rapine in abitazione commesse ai danni di personaggi famosi tra il 2022 e il 2025 nella zona ovest della capitale francese. Ilyas Kherbouch e Khyan M. risultano coinvolti almeno in due di questi episodi.

Secondo l’accusa, questa vicenda ha avuto anche “due vittime collaterali”: il bambino che Alessia Elefante aspettava e che perse poco dopo la rapina, un aborto spontaneo attribuito allo shock subito quella notte, e un uomo presente durante il colpo che si è suicidato nella propria cella il 10 maggio 2024 dopo essere stato minacciato perché sospettato di aver fatto da informatore.