Editoria, BolognaFiere nel capitale del Gambero Rosso: un’operazione da 5,7 mln

(Adnkronos) –

BolognaFiere, società quotata sul segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, ha perfezionato la partnership industriale con Class Editori riguardante Gambero Rosso. A tal fine è stata costituita Gambero Rosso Holding nella quale Class Editori ha conferito 7.394.050 azioni ordinarie di Gambero Rosso, pari al 51,17% del capitale sociale, continuando a mantenere una partecipazione diretta del 10% in Gambero Rosso. Nell’ambito dell’operazione, BolognaFiere ha acquistato una quota del 49,9% del capitale sociale di Gr Holding da Class Editori a un prezzo complessivo di euro 5,693 milioni, non soggetto a meccanismi di aggiustamento successivo. Il restante 50,1% di Gr Holding è detenuto da Class Editori, che continuerà a esercitare il controllo su Gambero Rosso anche tramite la partecipazione detenuta direttamente. Lo si legge in una nota. L’acquisizione è stata finanziata da BolognaFiere interamente con mezzi propri.

“L’ingresso di BolognaFiere nel capitale di Gambero Rosso rappresenta un investimento strategico in uno dei marchi editoriali più autorevoli e riconosciuti dal sistema agroalimentare italiano” dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere “Mettiamo insieme competenze, relazioni e capacità di promozione complementari, con l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale delle eccellenze italiane del food & wine. È un’operazione coerente con la strategia di crescita e diversificazione del Gruppo BolognaFiere e con la nostra missione di costruire piattaforme capaci di connettere imprese, mercati e territori, contribuendo alla valorizzazione del Made in Italy nel mondo”.

“Questa operazione rappresenta un passo importante nella valorizzazione di Gambero Rosso” ha dichiarato Paolo Panerai, vicepresidente e Ad di Class Editori, “perché potrà contare sulla grande esperienza italiana ed internazionale di BolognaFiere per rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel settore Wine-Travel-Food. Class Editori continuerà a garantire la continuità editoriale del Gambero Rosso per la valutazione e certificazione dell’eccellenza del wine and food italiano”. Essendo Panerai produttore di vino, ha richiesto e ottenuto da anni che la valutazione della sua produzione riceva dal Gambero Rosso punteggi pari alla media dei rating assegnati dai maggiori valutatori internazionali, come specificato nelle Guide, sì da evitare qualsiasi conflitto di interesse.

L’accordo prevede il rilascio di un pacchetto di dichiarazioni e garanzie in linea con la prassi di operazioni similari, oltre alla concessione di opzioni incrociate di acquisto e di vendita sulle partecipazioni detenute in Gr Holding, esercitabili a partire dall’approvazione del bilancio dell’esercizio 2028. È inoltre previsto che tre componenti su 12 del Consiglio di Amministrazione di Gambero Rosso siano scelti tra soggetti designati da BolognaFiere, uno dei quali ricoprirà la carica di vicepresidente.