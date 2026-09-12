X
<
>

Formula1, Antonelli: “Ho fatto davvero di tutto per fare la pole”

| 12 Settembre 2026 18:23 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 12 set. (askanews) – “Ho fatto davvero di tutto per fare la pole position ma bisogna fare i complimenti a Lando Norris ed al suo team”. Così Kimi Antonelli dopo la qualifica per il Gp di Madrid che lo vedrà partire domani secondo in griglia. “Personalmente – prosegue – ho faticato a trovare il giusto bilanciamento, con questa pista calda non è stato facile mettere tutto insieme. Domani cercheremo di fare il nostro meglio”.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA