Formula1, Antonelli: “Ho fatto davvero di tutto per fare la pole”

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Roma, 12 set. (askanews) – “Ho fatto davvero di tutto per fare la pole position ma bisogna fare i complimenti a Lando Norris ed al suo team”. Così Kimi Antonelli dopo la qualifica per il Gp di Madrid che lo vedrà partire domani secondo in griglia. “Personalmente – prosegue – ho faticato a trovare il giusto bilanciamento, con questa pista calda non è stato facile mettere tutto insieme. Domani cercheremo di fare il nostro meglio”.
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