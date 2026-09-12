Meloni: Vannacci ricorda il Mago di Oz, uomo che proietta immagine gigante

Roma, 12 set. (askanews) – Intervistata dal Foglio, la premier Giorgia Meloni consiglia un libro, un film o una serie tv ai supi avversari e ai suoi alleati. “A Conte e Schlein – risponde la presidente del Consiglio – consiglio ‘Una poltrona per due’, e non credo che serva spiegare il perché. A Renzi ‘Ritorno al futuro’, per la nostalgia degli anni che furono. A Calenda ‘L’ultimo dei Mohicani’, per la tenacia con cui si oppone agli estremismi della sinistra. A Vannacci consiglierei ‘Il Mago di OZ’, perché l’uomo che proietta la sua immagine gigantesca, alla fine del film, è un po’ quello che mi capita di pensare quando vedo quei video fatti con la IA di lui muscoloso condottiero e poi lo ritrovo a fare le gare di nuoto con Renzi. A Tajani e Salvini consiglio ‘Stranger Things’, serie meravigliosa, perché guardare quella comitiva all’apparenza improbabile che combatteva una battaglia più grande di lei mi ha fatto spesso sorridere, pensando a questi anni”.