Starbucks taglia quota 9 a Roma con l’apertura del nuovo store di Corso Vittorio

(Adnkronos) – Starbucks, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, consolida la propria presenza nella Capitale con l’apertura del nono store romano, in Corso Vittorio Emanuele II, 152, nel cuore del Rione Parione, uno dei quartieri più storici e caratteristici della città. Il nuovo store trova spazio all’interno di Palazzo Pichi Manfroni Lovatti, edificio risalente al ‘400 che ancora oggi conserva elementi architettonici di pregio, tra cui i soffitti voltati, rappresentando un punto di incontro tra storia e contemporaneità. Si sviluppa su una superficie di circa 300 mq e sarà gestito da un team di 23 partner, per la maggior parte provenienti dal territorio, a conferma dell’impegno di Starbucks nel valorizzare le comunità locali e creare nuove opportunità professionali.

In questo contesto prende vita un progetto particolarmente significativo per il brand, che introduce per la prima volta in Italia uno spazio permanente dedicato ai libri e al book crossing, rafforzando la vocazione degli Starbucks come luoghi di incontro, connessione e condivisione. L’iniziativa rappresenta un’evoluzione del percorso che il brand porta avanti da tempo attraverso il proprio Book Club, che negli ultimi anni ha coinvolto lettori e appassionati in numerosi appuntamenti ospitati negli store italiani.

Per la prima volta, questa vocazione trova una dimensione permanente all’interno di una caffetteria Starbucks, dove i clienti potranno sfogliare i libri presenti in negozio, prenderli in prestito e contribuire all’iniziativa condividendo i propri volumi, dando vita a un’esperienza di book crossing aperta alla comunità. Una scelta non casuale in una città dal patrimonio culturale unico come Roma, dove Starbucks ha voluto far incontrare la cultura del caffè con quella della lettura: due esperienze che, in modi diversi, favoriscono il dialogo, la scoperta e la connessione tra le persone. Gli interni sono caratterizzati da tonalità neutre, ispirate ai materiali e ai colori tipici dell’architettura romana.

A questi si affiancano inserti colorati, utilizzati in alcuni elementi dello spazio e nelle vetrine che si affacciano su Corso Vittorio Emanuele II. Al centro del locale si trova il bancone, realizzato con rivestimento in listelli di legno, accompagnato da un menu board nello stesso materiale. La pavimentazione in granito e il sistema di illuminazione sono stati progettati per valorizzare le caratteristiche architettoniche dello stabile storico e creare un ambiente caldo e accogliente.

“Con l’inaugurazione di Corso Vittorio Emanuele II celebriamo un traguardo importante per Roma, dove raggiungiamo quota nove store – dichiara Vincenzo Catrambone, General Manager Starbucks Italia. – Questo è un locale che dialoga con la storia dell’edificio che lo ospita, valorizzandone l’architettura e portando la nostra Coffee Experience nel cuore del centro storico. È anche uno store a cui siamo particolarmente legati perché ospita il primo spazio permanente dedicato ai libri all’interno di uno Starbucks in Italia. Un progetto che nasce dall’esperienza maturata con il nostro Book Club e dalla volontà di offrire nuove occasioni di incontro, scambio e condivisione, rafforzando il ruolo dei nostri store come luoghi di relazione e comunità, dove le persone possano ritrovarsi, coltivare interessi comuni e vivere esperienze che vanno oltre il semplice consumo di un caffè”