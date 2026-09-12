Tutte esaurite le date del tour di Kid Yugi nei palazzetti

Milano, 10 set. (askanews) – Continua il grande successo di Kid Yugi! Sono sold out tutte le date dell'”Anche Gli Eroi Muoiono Tour”, la sua prima tournée nei principali palasport italiani, prodotta da Vivo Concerti.

A poche settimane dalla partenza, il tour registra il tutto esaurito: la prima tappa sarà domenica 27 settembre 2026 al Palaflorio di Bari, per poi proseguire mercoledì 30 settembre 2026 alla Fiera di Padova, martedì 6 ottobre 2026 al Palazzo dello Sport di Roma. Arriverà poi a Milano con un triplo appuntamento, giovedì 8 ottobre, venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre 2026 all’Unipol Forum, per poi continuare martedì 13 ottobre 2026 al Palapartenope di Napoli, giovedì 15 ottobre 2026 al Mandela Forum di Firenze, fino a concludersi venerdì 23 ottobre 2026 con una seconda tappa al Palazzo dello Sport di Roma.

Kid Yugi porterà finalmente live sul palco tutte le sue più grandi hit e i brani contenuti nel nuovo album “Anche gli eroi muoiono”, uscito a gennaio 2026 e certificato triplo disco di platino. Con il nuovo progetto l’artista ha conquistato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming, posizionandosi alla #1 della classifica FIMI/NIQ sia per gli album sia per CD, vinili e musicassette più venduti, con tutte le tracce in Top20 della classifica dei singoli.

“Anche gli eroi muoiono” approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l’analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell’epoca moderna. Il progetto nasce da una riflessione profonda sulla figura dell’idolo e sul valore attribuito alle persone oggi, spesso misurato in termini di successo e denaro. L’artista, tra i più ascoltati in assoluto in Italia, ha aperto in modo strabiliante il 2026, reduce dal successo straordinario di “I nomi del Diavolo”, album certificato sei volte disco di platino. Con 26 dischi di platino, 20 dischi d’oro, più di 2,5 miliardi di stream complessivi e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Kid Yugi si conferma una delle figure centrali del rap italiano contemporaneo.