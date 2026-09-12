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Ultimate Championship, tocca a Jacobs: gli azzurri in gara oggi nel ‘Mondiale dei Mondiali’ e dove vederli

| 12 Settembre 2026 08:02 | 0 commenti

Ultimate Championship, tocca a Jacobs: gli azzurri in gara oggi nel ‘Mondiale dei Mondiali’ e dove vederli

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’atletica si gode il gran finale del 2026. Oggi, sabato 12 settembre, continua a Budapest l’Ultimate Championship, prima edizione del ‘Mondiale dei Mondiali’ di atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dal bicampione olimpico a Tokyo Marcell Jacobs (che tornerà a competere dopo l’infortunio rimediato agli Europei di Birmingham), impegnato in serata nei 100 metri. Ecco gli atleti italiani in gara oggi, gli orari e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco le gare di oggi, sabato 12 settembre, all’Ultimate Championship: 

Sabato 12 settembre
 

18:08 – 400 metri femminili 

18:13 – giavellotto femminile 

18:18 – 400 metri maschili 

18:26 – 800 metri maschili (semifinale) – Pernici 

:43 – salto con l’asta femminile 

18:46 – 400hs femminili (semifinale) – Folorunso 

19:04 – 100 metri femminili (semifinale) – Dosso 

19:21 – 100 metri maschili (semifinale) – Jacobs 

19:36 – 1500 metri femminili 

19:44 – salto in lungo maschile 

19:57 – 400hs maschili 

20:18 – 800 metri femminili – ev. Coiro 

20:38 – 100 metri femminili – ev. Dosso 

20:49 – 100 metri maschili – ev. Jacobs 

L’Ultimate Championship è una sorta di ‘super finale’ della stagione di atletica, a cui partecipano atleti invitati sulla base dei risultati ottenuti, che si affronteranno nelle varie discipline per decretare i campioni assoluti dell’annata. In Italia, le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (in chiaro) e sui canali Sky Sport (per gli abbonati), oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW. 

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