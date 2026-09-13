Controlli antidroga sul lungomare nel Lametino, pusher 42enne in manette

CATANZARO (ITALPRESS) – Un 42enne originario di Lamezia Terme è stato arrestato sul lungomare di Falerna Scalo con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di controlli, predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme lungo la fascia costiera tirrenica, particolarmente affollata durante i fine settimana, l’attenzione dei militari è stata richiamata da un uomo a bordo di un’auto. L’uomo di 42 anni non appena si è accorto dei carabinieri, ha lanciato dall’abitacolo un involucro plastificato nell’area circostante. I militari, tuttavia, non si sono lasciati distrarre: recuperato immediatamente il pacchetto a bordo strada, hanno scoperto al suo interno oltre 70 grammi di cocaina purissima, subito sottoposti a sequestro per le successive analisi chimiche e tossicologiche. Secondo le stime degli investigatori, la sostanza stupefacente, una volta “tagliata” e confezionata in dosi, avrebbe fruttato sul mercato illecito circa 6 mila euro.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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