Emma Bonino, Gualtieri: un omaggio corale, giusti funerali di Stato

Roma, 13 set. (askanews) – “È bello che sia questo omaggio ed è stata giusta la scelta dei funerali di Stato, è un omaggio corale di tutte le forze politiche e delle istituzioni ma anche e soprattutto di tantissimi cittadini che sono qui e continueranno, siamo sicuri, nei prossimi giorni a renderle omaggio, ci siamo onorati di poterla salutare qui in Campidoglio, lei aveva un grande amore per Roma”.Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, alla camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio.”Una persona dolce e contemporaneamente tenace, ci conoscevamo, abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, soprattutto sull’Europa, ci siamo sempre confrontati. Adesso sono tantissimi ricordi che mi vengono, ma una cosa importante è che lei ha saputo svolgere con grande impegno e qualità, responsabilità istituzionali altissime, è stata commissaria europea, ministro, ma al tempo stesso però è stata in mezzo alle persone, attenta ai problemi specifici, concreti, non ha mai guardato le cose dall’alto in basso” ha aggiunto Gualtieri.