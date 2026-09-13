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Nave iraniana colpita nello Stretto di Hormuz, un morto e tre feriti

| 13 Settembre 2026 08:45 | 0 commenti

Nave iraniana colpita nello Stretto di Hormuz, un morto e tre feriti

Top News Italpress, Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell’attacco a una nave iraniana nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto Amir Teymouri, governatore di Qeshm. “Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5:00 di questa mattina (le 3:30 in Italia) al largo delle isole di Hengam e Qeshm. Una persona è rimasta uccisa e altre tre ferite”, ha dichiarato, secondo quanto riportato della televisione di Stato.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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