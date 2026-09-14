Alessandro Di Battista, seconda notte al Policlinico Gemelli: non sono previsti bollettini

(Adnkronos) –

Seconda notte al Policlinico Gemelli di Roma per Alessandro Di Battista, ricoverato nell’Irccs capitolino da sabato 12 settembre per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto mentre stava realizzando un reportage a Cuba e il delicato intervento chirurgico all’Avana. Di Battista è arrivato al Gemelli sabato mattina, trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza che lo aspettava a Ciampino. “Come da richiesta della famiglia, non sono previsti bollettini”, confermano dal Gemelli.

Un appello al rispetto della privacy era stato lanciato sabato su Facebook dall’associazione Schierarsi, di cui l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è vice presidente. “Chiediamo agli amici, ai sostenitori di Alessandro Di Battista e agli operatori dell’informazione di non recarsi al Policlinico Gemelli, così da consentire a lui e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità. Invitiamo inoltre tutti a mantenere la massima prudenza e discrezione nella diffusione di fotografie, video, notizie e informazioni che riguardino Alessandro e la sua situazione personale. Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Alessandro Di Battista e in accordo con le persone che gli sono accanto, come è avvenuto finora”.