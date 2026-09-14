Bonino, Tajani: grande commissaria Ue, condivisa battaglia europeista

Roma, 14 set. (askanews) – C’è una bandiera dell’Ue sul feretro di Emma Bonino: “È una cosa che mi ha colpito, che penso sia giusta. Lei ha combattuto come tanti di noi, una battaglia che continuiamo a fare perché possa esserci un’Europa federale, un’Europa che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio. Ho condiviso con lei la battaglia europeista, ci siamo sempre ritrovati da questo punto di vista, come ci ritrovavamo con Marco Pannella”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio.Il vicepremier ha ricordato “anche l’impegno del ’94 per imprimere una svolta liberale al nostro Paese. È un’alleanza, credo, straordinaria che organizzò Berlusconi, che portò poi Emma a essere commissaria europea. Ricordo che Berlusconi si impose a chi voleva scegliere altre persone come commissario europeo. E ha fatto bene, è stato un grande commissario europeo, come è stato un bravo ministro degli Esteri. Era una persona che andava rispettata anche per la sua umanità, per il suo modo di fare fermo ma sempre garbato, leale”.”Sull’Europa avevamo obiettivi comuni e abbiamo lavorato, io continuo a lavorare dove è possibile. Quindi era giusto che ci fosse la bandiera con le dodici stelle sul suo feretro”, ha concluso.