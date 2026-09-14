X
<
>

Milano, Salvini frena Forza Italia: “La Lega avrà il suo candidato”

| 14 Settembre 2026 15:53 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 14 set. (askanews) – Matteo Perego di Cremnago è il candidato sindaco di Milano indicato da Forza Italia, ma la Lega presenterà una propria proposta e Salvini rilancia il nome di Silvia Sardone. Lo ha detto il leader del Carroccio e vicepresidente del Consiglio a margine del convegno “Sovranità energetica e competitività”, che si è svolto a Milano. Il centrodestra, ha assicurato, correrà comunque compatto alle elezioni comunali.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA