Milano, Salvini frena Forza Italia: “La Lega avrà il suo candidato”

Milano, 14 set. (askanews) – Matteo Perego di Cremnago è il candidato sindaco di Milano indicato da Forza Italia, ma la Lega presenterà una propria proposta e Salvini rilancia il nome di Silvia Sardone. Lo ha detto il leader del Carroccio e vicepresidente del Consiglio a margine del convegno “Sovranità energetica e competitività”, che si è svolto a Milano. Il centrodestra, ha assicurato, correrà comunque compatto alle elezioni comunali.