Petrolio, annuncio Trump frena rincari, Brent ritraccia a 106 dollari

Roma, 14 set. (askanews) – Il presidente usa Donald Trump, riuscito a impartire un freno ai rincari dei prezzi del petrolio, che in serata proseguono ma drasticamente ridimensionati rispetto alle dinamiche delle ore precedenti.

Il Barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord, che nel corso della seduta era arrivato all’ambire 110 dollari, in serata taglia consistentemente i guadagni al più 1,35% a 106,20 dollari. Nel frattempo a New York, il West Texas Intermediate segna più 1,58% a 101,63 dollari, laddove in precedenza era salito fin quasi a 105 dollari. Trump ha annunciato che Russia e Ucraina hanno accettato di impegnarsi a non attaccare più i rispettivi impianti energetici. (Fonte immagine: The White House).