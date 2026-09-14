Presentato il Masterplan dell’Aeroporto di Napoli, 250 milioni di euro di investimenti entro il 2035

NAPOLI (ITALPRESS) – È stato presentato, nella Sala Francesco De Sanctis della Regione Campania, il Masterplan dell’Aeroporto di Napoli, lo strumento di pianificazione strategica che disegna lo sviluppo dello scalo al 2035, con l’obiettivo di renderlo più efficiente, accessibile e integrato con la città, migliorando spazi, servizi e qualità dell’esperienza dei passeggeri.

Erano presenti il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, il Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, il Direttore Generale dell’Enac Alexander D’Orsogna, il Commissario Straordinario Enac Carlo Mearelli, il Presidente GESAC Carlo Borgomeo e l’Amministratore Delegato Roberto Barbieri.

Il Piano, approvato dall’Enac nell’agosto 2026, prevede investimenti complessivi per oltre 250 milioni di euro entro il 2035, di cui 230 con risorse private, e l’acquisizione di circa 170.000 m² di nuove aree destinate allo sviluppo dell’aeroporto.

Tra gli interventi principali figurano il nuovo terminal per la gestione dei voli extra Schengen di circa 15.000 m², nuove piazzole di sosta per gli aeromobili, una nuova area cargo-logistica, un airport hotel, il potenziamento della viabilità di accesso e l’interramento di Viale Maddalena. Il Piano comprende inoltre oltre 13 milioni di euro di interventi per la sostenibilità ambientale. Il Masterplan prevede una crescita sostenibile del traffico fino a 17,3 milioni di passeggeri l’anno al 2035, senza aumentare l’attuale capacità oraria dello scalo.

La crescita sarà resa possibile dall’impiego di aeromobili di maggiore capacità, dall’incremento del coefficiente medio di riempimento degli aerei e da una programmazione più efficiente dei voli, con una migliore distribuzione nelle fasce orarie caratterizzate da minore intensità di traffico.

Particolare attenzione è dedicata all’accessibilità e all’integrazione tra aeroporto e città. La nuova viabilità ad anello con una seconda uscita veicolare su Viale Maddalena contribuirà ad alleggerire i flussi nell’area circostante lo scalo. L’interramento di Viale Maddalena consentirà inoltre di recuperare superfici oggi occupate dalla viabilità e di creare nuovi spazi verdi, aree pubbliche e collegamenti ciclopedonali tra il quartiere, la rete metropolitana e l’aeroporto. Lo sviluppo dello scalo diventa così anche un’occasione di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità degli spazi a beneficio dei cittadini, rafforzando l’integrazione dell’aeroporto nel tessuto urbano e rendendo l’area più accessibile, vivibile e funzionale.

Per Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, “con il nuovo Masterplan di Capodichino si ridisegna il futuro dello scalo napoletano, e allo stesso tempo si procede a un’importante opera di rigenerazione urbana per il quartiere e la città. L’aeroporto rappresenta un’infrastruttura strategica per la nostra regione e la sua crescita, un motore fondamentale per l’attrattività turistica e degli investimenti, lo sviluppo internazionale delle imprese e l’occupazione. Come amministrazione regionale investiamo risorse destinate al miglioramento della viabilità e dell’accessibilità. Sosteniamo con convinzione questo percorso, che unisce esigenze di ammodernamento e potenziamento dello scalo con interventi di riqualificazione dell’area ed efficientamento di trasporti e mobilità”.

Per Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, “l’aeroporto di Capodichino, negli ultimi anni, ha registrato uno sviluppo significativo che tanto ha contribuito ad accrescere la dimensione internazionale di Napoli sempre più come Capitale europea. Erano necessari interventi di ammodernamento e ampliamento per dotarci di uno scalo sempre più efficiente e funzionale per la città: da qui gli investimenti su ambiente, strade, trasporti e ricettività. Viale Maddalena avrà aree verdi e un nuovo spazio urbano che ridefinirà il volto del quartiere. Uno snodo strategico sarà poi l’apertura della nuova Stazione della Metropolitana che finalmente collegherà Capodichino con la Stazione Centrale, il centro e di conseguenza anche l’area occidentale in collegamento con la Linea 6. Tutti elementi in grado di migliorare l’Aeroporto e tutta la zona circostante per guardare alle sfide del futuro con gli strumenti giusti. Per la fattibilità di questo corposo e ambizioso Masterplan, è stata determinante la collaborazione con tutte le Istituzioni coinvolte, il Governo nazionale, la Regione, l’Enac e Gesac”.

Secondo Carlo Mearelli, Commissario straordinario Enac, “l‘aeroporto di Napoli si conferma uno dei principali hub d’accesso al Mediterraneo. In questo scenario, il nuovo Masterplan traccia le linee strategiche per lo sviluppo futuro dello scalo, integrandosi pienamente con la pianificazione sostenibile promossa da Enac nel Piano Nazionale degli Aeroporti. Un percorso che ha avuto l’approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato per rendere la rete aeroportuale italiana un sistema moderno, competitivo e capace di trainare la crescita economica del Paese riservando spazio anche allo sviluppo di un segmento strategico come quello del cargo aereo. Grazie al Masterplan l’aeroporto di Napoli guarda al futuro, coniugando sviluppo del territorio, sostenibilità e connessioni internazionali”.

Per Alexander D’Orsogna, Direttore Generale Enac, “questo Masterplan è il risultato di un lavoro di squadra rigoroso e di una forte sinergia tra le strutture tecniche di Enac e la società di gestione. Un modello di cooperazione virtuoso che, nel rispetto dei ruoli, ha raggiunto un risultato programmatorio solido, innovativo e proiettato al futuro. Il Piano guarda, infatti, al domani con l’obiettivo di accelerare sull’efficienza operativa, alzare l’asticella della qualità per i passeggeri e guidare una crescita in cui il trasporto aereo si armonizza perfettamente con l’ambiente. La visione strategica di un aeroporto all’avanguardia, pronto a connettere il territorio con il mondo in modo sempre più sostenibile”.

Renato Ravanelli, Amministratore Delegato di F2i, sottolinea che “F2i è il principale gestore italiano di fondi infrastrutturali, responsabile di investire in asset strategici per il Paese con una visione di sviluppo di lungo termine. Sin dal momento del suo ingresso nel capitale di Gesac e grazie all’impegno del management di Gesac, F2i ha favorito e accompagnato un processo di sviluppo industriale e infrastrutturale dello scalo che ha consentito di ampliarne la connettività internazionale e di rafforzarne il ruolo di infrastruttura al servizio dello sviluppo e della competitività del sistema economico della Regione Campania. Il recente avvio dell’Aeroporto di Salerno ha segnato un ulteriore passaggio strategico, dando vita a un sistema aeroportuale regionale che proietta lo scalo ad accogliere oltre 17 milioni di passeggeri, dai circa 6 milioni di passeggeri gestiti dallo scalo al momento dell’investimento di F2i nel capitale della società. L’annuncio del nuovo master plan dello scalo costituisce una tappa significativa all’interno di questa visione orientata a favorire la crescita di tutti i territori nei quali operano le società controllate da F2i”.

Per Roberto Barbieri, Amministratore Delegato Gesac, “questo Piano guarda oltre i confini dell’aeroporto, con una visione che tiene insieme crescita, sostenibilità e qualità urbana. Lo scalo cresce insieme alla città, migliorandone l’accessibilità, contribuendo alla rigenerazione delle aree circostanti e creando nuovi spazi e nuove connessioni a beneficio della comunità. Gli oltre 250 milioni di euro di investimenti, in larga parte sostenuti da risorse private, confermano il ruolo dell’aeroporto come motore di sviluppo e generatore di valore per il territorio. Grazie a un network sempre più ampio e internazionale, lo scalo ha accompagnato la straordinaria crescita turistica di Napoli, contribuendo alla sua affermazione tra le grandi destinazioni europee e rafforzandone la connessione con il mondo. Oggi, con il Masterplan 2035, lo scalo compie un ulteriore salto di qualità: più spazio, maggiore comfort e servizi per rispondere alle nuove esigenze dei passeggeri, coniugando qualità dell’esperienza, sviluppo sostenibile e nuove opportunità per Napoli e la Campania”.

– Foto ufficio stampa Regione Campania –

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