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Scuola al via, il messaggio dell’ex ministra Azzolina: “Ragazzi, sognate senza paura”

| 14 Settembre 2026 14:03 | 0 commenti

Scuola al via, il messaggio dell’ex ministra Azzolina: “Ragazzi, sognate senza paura”

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(Adnkronos) – “Noi abbiamo aperto oggi. Gli studenti sono contenti di tornare a scuola e il messaggio che vorrei rivolgere a loro è semplice: abbiate il coraggio di essere curiosi, di fare domande, di sbagliare e di ricominciare”. Così all’Adnkronos Lucia Azzolina, ex ministro dell’Istruzione e attuale dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Biella II, (infanzia, primarie e medie).  

“Non vivete la scuola come il luogo dei voti e delle verifiche, ma come uno spazio in cui scoprire chi siete, coltivare i vostri talenti e imparare a stare con gli altri. – sottolinea Azzolina – A tutti auguro un anno ricco di soddisfazioni, di incontri e di nuove scoperte. E agli studenti dico soprattutto: non abbiate paura di sognare in grande. La scuola è qui anche per aiutarvi a trasformare quei sogni in possibilità”. 

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