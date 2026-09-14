Trump: “Ucraina e Russia hanno concordato di non colpire obiettivi energetici”

(Adnkronos) – “L’Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto!”. Lo ha scritto il presidente americano, Donald Trump, sul suo Truth Social. “L’aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall’Iran”, ha aggiunto Trump. Il presidente americano aveva chiesto ieri al leader ucraino Volodymyr Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe, dicendo che l’aumento del prezzo dell’energia era dovuto al conflitto tra Mosca e Kiev.

La notizia arriva mentre è alta la tensione in Europa per l’attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco, che ha per poco mancato un gruppo di funzionari occidentali. Era “chiaramente un messaggio per il mondo occidentale”, pensato per spaventare i Paesi occidentali e “dissuaderli dal sostenere l’Ucraina”, anche recandosi fisicamente nel Paese sotto attacco, ha dichiarato l’Alta rappresentante Ue agli Affari esteri, Kaja Kallas, entrando al Summit europeo sull’Artico in corso a Rovaniemi, in Finlandia.

“La domanda per noi è: cosa dobbiamo trarre da questo messaggio? Penso che dovremmo fare l’opposto: dovremmo dimostrare che siamo al fianco dell’Ucraina e che non abbiamo paura, perché altrimenti la Russia otterrebbe esattamente ciò che vuole, cioè la sottomissione dell’Ucraina”, ha aggiunto Kallas. Quello non è nemmeno l’obiettivo finale di Mosca, che “è molto più ampio, quindi dobbiamo essere fermi su questo”.

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, intervenendo al Vertice europeo sull’Artico ha avvertito che “in Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia”. “Prendiamo sul serio la nostra sicurezza e preserveremo la pace: al Vertice dell’Ue sull’Artico si parla della nostra libertà e sovranità come europei. Siamo uniti, nell’estremo Nord, come vicini del Mar Baltico e sotto la pressione di attacchi ibridi permanenti”, ha scritto Merz su X.